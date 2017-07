Rezort školstva má budovať bezpečnostné povedomie. Chce vedieť ako

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com Foto: pixabay.com

Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo školstva by malo v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) vykonávať a zabezpečovať budovanie bezpečnostného povedomia. Počíta s tým nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vypracoval NBÚ v spolupráci s aparátom vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Pripomienky k zákonu sa aktuálne vyhodnocujú, zákon by mal ísť na rokovanie vlády po letnej prestávke.Rezort školstva však od NBÚ žiada jednoznačne definovať svoje úlohy v tejto oblasti a zosúladiť ich podľa akčného plánu pre kybernetickú bezpečnosť.upozorňuje rezort v zásadnej pripomienke k zákonu.Ministerstvu spravodlivosti sa okrem iného nepozdáva formulácia, podľa ktorejRezort Lucie Žitňanskej (Most-Híd) upozorňuje, že povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Po prijatí zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti totiž. Rezort spravodlivosti preto trvá na tom, aby NBÚ rešpektoval tento trend a nebránil odhaľovaniu kriminality zavádzaním fakticky neobmedzenej povinnosti mlčanlivosti.Pripomienky formulovalo aj ministerstvo zdravotníctva. Návrh zákona hovorí, že príslušníci NBÚ. Rezort Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) však považuje za neprijateľné, aby NBÚ mal oprávnenie vstupovať do Národného zdravotníckeho informačného systému, ktorý obsahuje zdravotné záznamy obyvateľstva.odkázal.Podľa ministerstva vzhľadom na to, že zdravotné záznamy obyvateľstva sú osobitnou kategóriou osobných údajov so zvýšeným stupňom ochrany pri ich spracúvaní, nové oprávnenie NBÚPodobne to vidí aj Slovenská informačná služba (SIS).argumentuje tajná služba.Viaceré inštitúcie vyčítajú návrhu nepriame novelizácie, ako aj duplicitu niektorých ustanovení. Napr. ministerstvo obrany poukazuje na fakt, že cieľom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, na ktorý sa NBÚ odvoláva, malo byť vytvorenie všeobecného právneho rámca pre ochranu celého kybernetického priestoru SR. Úrad však podľa rezortu obrany nezohľadňuje v dostatočnej miere už existujúcu legislatívu.odkázalo ministerstvo.K návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti prišlo celkovo 706 pripomienok, z toho 236 zásadných. Základným cieľom právnej normy je definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru.