Rezort školstva: Meno Kancelárie NR SR pri Medical Vision bola chyba

Bratislava 15. augusta (TASR) - To, že združenie s názvom Medical Vision má v kolónke rezort napísané Kancelária Národnej rady SR, je chyba vo webovej aplikácii. Uviedlo to ministerstvo školstva v reakcii na dnešné vyhlásenia opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO-NOVA).uviedol rezort školstva. Ministerstvo už podľa vlastných slov chybu opravilo a v týchto chvíľach sa tak pri daných organizáciách zobrazuje správny údaj – nezadaná hodnota.dodal rezort školstva.Remišová dnes upozornila na združenie so sídlom v súkromnom byte v Bratislave, ktoré malo dostať z výzvy na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSVV) 30 miliónov eur. Agentúra na podporu výskumu a vývoja má na stránke zoznam organizácií, ktoré majú od ministerstva školstva platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Pod menom združenia Medical Vision bola v kolónke rezort uvedená Kancelária NR SR.