Rezort školstva potrebuje svojho pána, konštatuje V. Remišová

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. septembra (TASR) - Predsa parlamentu Andrej Danko (SNS) by nemal hazardovať s budúcnosťou Slovenska a mal by konečne povedať meno nového ministra školstva. Je dôležité, aby to bol skúsený manažér. Povedala to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO).uviedla. Slovensku podľa nej opäť hrozí, že príde o stovky miliónov eur. Európska komisia (EK) mala na Slovensko poslať ďalší list, ktorý sa tiež týka školstva, a to v Operačnom programe Ľudské zdroje.povedala Remišová s tým, že SNS namiesto toho spustila koaličnú krízu. Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal prebrať tému eurofondov na ministerstve školstva do svojej kompetencie.povedala Remišová. OĽaNO poukazuje, že na ministerstve školstva musí dôjsť k zmenám aj na úradníckych postoch.podotkla. OĽANO vyzvalo premiéra Roberta Fica, aby urobil v rezorte školstva poriadok. Remišová nechcela komentovať, či by poslankyňa NR SR za SNS Eva Smolíková bola vhodná na post ministerky školstva. O Smolíkovej sa totiž hovorí ako o potenciálnej nástupkyni exministra Petra Plavčana.OĽaNO sa obáva, že reforma Učiace sa Slovensko pôjde "dostratena". Označili ju za kvalitne pripomienkovaný dokument, ktorý by školstvo dokázal zmeniť. OĽaNO je aj za iné zmeny v rezorte. Navrhuje zrušiť veto zriaďovateľa na riaditeľa školy či je za určenie vekového stropu pre odchod učiteľov do dôchodku.Ministerstvo školstva od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.Po vypuknutí kauzy žiadala opozícia odstúpenie ministra. Udalosti spôsobili aj vládnu krízu iniciovanú vypovedaním koaličnej zmluvy zo strany SNS.