Rezort školstva vyčlenil takmer päť miliónov eur na telocvične

Ilustračné foto. Foto: TASR- Erika Ďurčová Foto: TASR- Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyčlenilo vo svojom rozpočte takmer päť miliónov eur na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavbu nových športových priestorov. Žiadosti o poskytnutie dotácie možno podávať do 29. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová.Dotáciu bude možné poskytnúť obciam, vyšším územným celkom a štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú zriaďovateľom základnej alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150dodala Skokanová.Za peniaze si môžu školy nielen postaviť alebo zrekonštruovať telocvičňu, vynoviť cvičebný priestor, opraviť strechu či elektroinštaláciu, ale dotáciu môžu investovať napríklad aj do obnovy ústredného kúrenia alebo sociálneho zariadenia. Na jeden projekt možno získať dotáciu až do výšky 150.000 eur.Žiadosti predkladajú žiadatelia prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, pričom urobiť tak môžu do 29. septembra. Viac informácií je zverejnených na webovej stránke rezortu školstva priamo vo výzve.