Rezort spravodlivosti chce zrušiť minimálnu odmenu pre exekútorov

Foto: Lukáš Valentovič Foto: Lukáš Valentovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) – Exekútori by pri exekúciách nemali mať garantovanú minimálnu odmenu. Predpokladá to návrh vyhlášky, ktorú predložilo na pripomienkovanie ministerstvo spravodlivosti. Reaguje na novoprijaté pravidlá v exekúciách, ktoré v rámci parlamentom schválenej novely Exekučného poriadku začnú platiť od 1. apríla.Ministerská vyhláška upravuje predovšetkým výšku trov exekútora a spôsob ich určenia. Zrušenie minimálnej odmeny má podľa ministerstva prispieť k tomu, aby bolo pre súdneho exekútora nevyhnutné byť pri vymáhaní nárokov efektívny.Na rozdiel od súčasného stavu sa rezort tiež snaží paušalizovať náhrady výdavkov exekútorov, a to v snahe predísť bagateľným sporom, často nedosahujúcim ani hodnotu desať eur. Tie totiž zaťažujú významne súdny systém, konštatuje ministerstvo.„Navrhovaná právna úprava významne posilňuje prvky predvídateľnosti trov exekúcie voči všetkým dotknutým osobám, a to voči oprávnenému, povinnému a v neposlednom rade aj súdnemu exekútorovi,“ vysvetlilo ministerstvo. Vyhlášku pripravilo za účasti Slovenskej komory exekútorov (SKE).Odmenou exekútora má byť po novom 20 percent zo základu na jej určenie. Odmena v polovičnej výške (10 %) patrí exekútorovi, ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie. Pri exekúciách na peňažné plnenie nebude môcť odmena presiahnuť sumu 33.000 eur.Za zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť si bude môcť exekútor napríklad účtovať odmenu 30 eur, rovnakú sumu aj za vykonanie exekúcie odobratím veci. Za vypratanie nehnuteľnosti mu bude patriť odmena 200 eur. Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom patrí exekútorovi odmena 100 eur za každú rozdelenú vec.Pri schvaľovaní novely Exekučného poriadku v parlamente prešiel vlani pozmeňovací návrh opozičného hnutia Sme rodina, týkajúci sa práve určovania odmeny exekútorov. Hnutie presadilo, že odmena nebude môcť presiahnuť samotnú istinu, teda vymáhanú dlžnú sumu. Slovenská komora exekútorov upozornila na riziko možného ohrozenia chodu viacerých exekútorských úradov.Prijatie pozmeňovacieho návrhu, podľa ktorého sa odmena exekútora stanovuje vo výške určitého percenta z vymoženej pohľadávky, je podľa názoru SKE uprednostnením verejnej mienky pred zodpovedným prístupom k fungovaniu exekútorského stavu ako mimoriadne dôležitého prvku pre vymožiteľnosť práva na Slovensku.