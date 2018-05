Rezort spravodlivosti je pripravený na spoluprácu s Ekvádorom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR je pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi v rámci svojich kompetencií. Rezort to uviedol v pondelok v stanovisku, ktorým reagoval na to, že ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni.Rezolúcia sa týka údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. O jej prijatí ekvádorským parlamentom v pondelok informovala poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS), podľa ktorej Slovensku hrozí v tejto súvislosti ďalší medzinárodný škandál.uvádza sa v stanovisku ministerstva. Ekvádorská strana slovenské ministerstvo spravodlivosti zatiaľ nekontaktovala.Blahová sa domnieva, že deväťročnú dcéru Ekvádorčanky Marielly protiprávne zadržiava jej otec, ktorý nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdov ani úradov. Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová vysvetlila, že rezort nedisponuje oprávnením zasahovať do prebiehajúceho súdneho konania, nakoľko by to bolo v rozpore s ústavou. Rozhodnutia, ktoré spomína Blahová, však podľa Drobovej nie sú vykonateľné, nakoľko ich vykonateľnosť na žiadosť otca dieťaťa odložil ústavný súd.uviedla Drobová.Zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu Marica Pirošíková v tejto súvislosti uviedla, že v zmysle judikatúry ESĽP je dôležité, aby všeobecné súdy v konaní o návrat nerozhodovali automaticky či mechanicky a brali do úvahy najlepší záujem dieťaťa, ktorý môže prevážiť nad záujmom rodičov.napísala Pirošíková.Slovensko pristúpilo k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré sú v súlade so štandardom uplatňovaným v judikatúre ESĽP v oblasti medzinárodných rodičovských únosov detí, zdôraznila Pirošíková. Napriek tomu sa podľa nej v praxi môžu vyskytnúť prípady, v ktorých dôjde k porušeniu ľudských práv a následnému úspešnému podaniu ústavnej sťažnosti.,“ doplnila Pirošíková.Na Slovensko priviedla Ekvádorčanka minulý rok vo februári dcéru na prázdniny k otcovi, ktorý jej ju doposiaľ nevrátil. Ekvádorčanka je preto podľa poslankyne Blahovej odvtedy na Slovensku a snaží sa o kontakt so svojim dieťaťom. Na úvod pondelkovej tlačovej konferencie pustila Blahová videozáznam, v ktorom mladá Juhoameričanka prosí po slovensky o pomoc v jej situácii. Právny zástupca otca Andrej Gara v tlačovom vyhlásení začiatkom roka 2018 zdôraznil, že maloletá nebola zverená do osobnej starostlivosti matky. Rodičia sa podľa neho ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku, kde chodila do škôlky aj školy.