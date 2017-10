Rezort spravodlivosti mení pravidlá prideľovania dotácií

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) chce zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotácie v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. Pripravuje zmenu pravidiel v ich prideľovaní. Zámer oznámilo na portáli právnych predpisov.Rezort chce zefektívniť prácu výberovej komisie, ktorá o dotáciách rozhoduje. Zvažuje zavedenie minimálneho počtu bodov pri hodnotení žiadosti. Pribudnúť by malo aj ústne predstavenie projektov pred hodnotiacou komisiou, čím by sa malo predísť ich neadekvátnemu posúdeniu v dôsledku nejasností v texte.uvádza ďalej ministerstvo v predbežnom oznámení. Maximálny počet bodov 100 na jedného hodnotiteľa sa má zachovať. Zmeny v ministerskej vyhláške majú reflektovať aj novú úpravu stanovenú v návrhu zákona o obetiach trestných činov.Poskytovateľom dotácií na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie sa stalo ministerstvo spravodlivosti od 1. decembra 2016. Navrhované zmeny v spôsobe prideľovania dotácií zohľadňujú skúsenosti po prvom roku realizácie novej pôsobnosti.deklaruje rezort. Návrh vyhlášky predloží na pripomienkovanie tento mesiac.V rámci výzvy na rok 2017 rozdelilo ministerstvo spravodlivosti 763.500 eur. Prioritne pritom podporovalo projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na predchádzanie všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. Uspelo 52 žiadateľov, ktorí získali príspevky od 5000 eur až do viac ako 36.000 eur.