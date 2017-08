Rezort spravodlivosti nesúhlasí s predajom pozemku ŽSR

Ilustračná snímka Foto: TASR/ŽSR Foto: TASR/ŽSR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú odpredať svoj pozemok v širšom centre Bratislavy za 950.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Cenu si vybrali ešte v roku 2015 ako najvyššiu zo štyroch predložených ponúk a od vlády teraz žiadajú, aby im povolila výnimku na prevod tohto majetku štátu na iné osoby.S návrhom však nesúhlasí Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré k materiálu predložilo pripomienku. V nej žiada celý proces zrušiť a urobiť ho nanovo aj s novým znaleckým posudkom, ktorým sa ohodnotí aktuálna cena majetku.Žiadosť o udelenie výnimky pre ŽSR na prevod majetku sa momentálne nachádza medzi nezaradenými materiálmi určenými na rokovanie vlády. Predložilo ho ministerstvo hospodárstva na základe žiadosti ministerstva dopravy.Predávaný majetok tvoria pozemky s celkovou rozlohou 3635 štvorcových metrov na Bazovej ulici v Bratislave, na ktorých sú dve stavby, ktoré si podľa materiálu vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu, prípadne sú vhodné na odstránenie.Účtovná zostatková hodnota majetku je 322.682 eur, všeobecná hodnota stanovená na základe znaleckého posudku z júla 2013 a potvrdená vyhlásením znalca aj v júli 2015 je vo výške 891.816 eur bez DPH.V rámci druhého ponukového kola dostali ŽSR štyri ponuky na pozemok, najvyššia bola od spoločnosti AUTO-CLEAN vo výške 950.000 eur bez DPH. ŽSR tak v roku 2015 uzatvorili s budúcim kupujúcim zmluvu o budúcej zmluve a ten už uhradil 10 % z ceny, teda 97.410 eur. Táto suma by bola zároveň zmluvnou pokutou, ak by sa obchodná transakcia nezrealizovala.Ministerstvo spravodlivosti však v pripomienke k materiálu namieta, že v prípade, ak štát odpredáva nepotrebný majetok v centre Bratislavy a jediným kritériom je cena, je nepochopiteľné, prečo sa vychádzalo pri stanovení ceny zo znaleckého posudku, ktorý bol vyhotovený pred štyrmi rokmi.upozornil rezort spravodlivosti.Z vyhlásenia podľa ministerstva jednoznačne vyplýva, že znalec nebol na obhliadke nehnuteľnosti a že nemal vedomosť o tom, či a ak áno, k akej zmene nehnuteľností prišlo.dodal rezort.Taktiež nie je podľa ministerstva jasné, prečo ŽSR žiadajú o povolenie výnimky po takom dlhom čase od uzavretia zmluvy s budúcim kupujúcim.zdôraznilo ministerstvo.Tým, že sa zmluva uzavrela ešte v roku 2015 v cenových reláciách z roku 2013, si budúci kupujúci vyplatením 10 % z kúpnej ceny podľa rezortu spravodlivosti v podstate túto cenu zafixoval.argumentuje ministerstvo.Rezort preto nepodporuje tento postup a žiada, aby bola zvážená možnosť neudelenia výnimky, o ktorú predkladateľ pre ŽSR žiada.dodal vo svojej námietke rezort.Predkladateľ návrhu však pripomienku ministerstva spravodlivosti neakceptoval a oponoval, že za vyhotovenie znaleckého posudku preberá plnú zodpovednosť znalec a ŽSR nie sú oprávnené spochybňovať znalecký úkon.argumentujú železnice v reakcii na pripomienku. Na pozemku sa totiž nachádza aj 25 garáží, pod ktorými sú pozemky v prenájme.Nejde pritom podľa ŽSR o pozemok, ktorý by sa mohol využiť na rozsiahlu investičnú činnosť s následným vysokým ziskom.argumentovali železnice. Ten má podľa nich vplyv na ceny prevádzaných nehnuteľnosti, ale len smerom nadol, kde cena napríklad nevyužívaných stavieb v čase ponuky mala vyššiu hodnotu, akú bude mať v čase ich reálneho nadobudnutia kupujúcim.V pripomienke nie je podľa ŽSR uvedené preukázanie porušenia alebo nedodržania žiadneho platného právneho predpisu alebo interného predpisu ministerstva dopravy a napriek tomu sa tvrdí, že postup predaja je neadekvátny, netransparentný a nehospodárny.uviedli.Práve naopak, predĺženie celého procesu zastavením konania a opätovným zverejnením ponuky, ku ktorej bude potrebné mnohé materiály aktualizovať, si podľa železničiarov vyžiada nové náklady bez istoty úspešnej kapitalizácie. Na základe toho ŽSR žiadajú o pokračovanie v procese udelenia výnimky.