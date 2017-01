Rezort spravodlivosti sa zameral na zriadenie európskej prokuratúry

Budova Ministerstva spravodlivosti a Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovensku sa počas predsedníctva v Rade EÚ podaril prelom v rokovaniach o návrhu smernice o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva. Uviedol pre TASR v rámci bilancovania hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.uviedol s tým, že pri návrhu nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry sa pod vedením Slovenska podarilo sfinalizovať text nariadenia, ktorý by predstavoval základ pre jej zriadenie.Za významný úspech v oblasti trestného práva považuje aj politickú dohodu s EP na návrhu smernice o boji proti terorizmu, pričom tá posilní trestný rámec s cieľom reagovať na vyvíjajúcu sa teroristickú hrozbu a jej aktuálne formy.V oblasti občianskeho práva sa počas predsedníctva viedli rozsiahle a intenzívne rokovania aj s IT expertmi o návrhu smernice o dodávaní digitálneho obsahu." uviedol Bubla.V oblasti elektronickej justície sa dosiahol podľa neho pokrok v technických diskusiách o problematike trestnej justície v kybernetickom priestore, a to osobitne v otázke elektronických dôkazov a problematike šifrovania z hľadiska potrieb orgánov činných v trestnom konaní." uzavrel.Pred začiatkom slovenského predsedníctva rezort spravodlivosti pre TASR uviedol, že počas neho bude pokračovať v rokovaniach o novele európskeho systému prepojenia trestných registrov (tzv. ECRIS). Za dôležitý považoval i návrh nariadenia o zriadení Úradu európskeho prokurátora, ktorý by mal prispieť k lepšiemu stíhaniu trestných činov vo vzťahu k finančným záujmom EÚ. Za nemenej dôležité považoval i návrhy dvoch smerníc v oblasti občianskeho práva, ktoré majú zlepšiť právnu úpravu týkajúcu sa online predaja a digitálneho obsahu.Dôraz kládol i na začatie diskusie o revízii nariadenia z oblasti rodinného práva, tzv. nariadenia Brusel IIa, ktoré upravuje právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Z nelegislatívnych oblastí kládol dôraz na elektronickú justíciu.