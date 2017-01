Rezort spravodlivosti zriadil znalecký odbor pre extrémizmus

Budova Ministerstva spravodlivosti a Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Bratislava 19. januára (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zriadilo znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Noví súdni znalci by mali pomôcť dôslednejšiemu vyšetrovaniu tohto druhu trestnej činnosti.Znalecký odbor s oficiálnym názvom Spoločenské a humanitné vedy vznikol v decembri 2016, informovala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).vysvetlila ministerka v stredu (18. 1.) po zasadnutí vlády.Vytvorenie nového znaleckého odboru Žitňanská prisľúbila vlani ako doplnok k novele trestných kódexov, ktorá má za cieľ účinnejšie si poradiť s extrémizmom. Delí sa na dve odvetvia: Politický extrémizmus a Náboženský extrémizmus. Ministerka predpokladá, že prví znalci by mali byť k dispozícii už v tomto polroku.Hovorca ministerstva Peter Bubla spresnil, že znalci sa budú zaoberať charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno podradiť pod pojem politický extrémizmus a pod pojem náboženský extrémizmus. Charakteristika spočíva predovšetkým v popise ideológie, cieľov a vonkajších prejavov jednotlivých extrémistických subjektov, ozrejmil.“ objasnil Bubla. Na ministerstve sú presvedčení, že zriadenie znaleckého odboru a zabezpečenie súdnych znalcov v tejto oblasti napomôže pri prešetrovaní a objasňovaní protiprávnych činov extrémizmu.Ministerstvo v ďalšom kroku ponúkne priestor, aby sa prihlásili záujemcovia o znalecké pôsobenie v novej oblasti. Tí budú musieť zložiť skúšky, rezort chce s nimi následne permanentne pracovať na zvyšovaní ich kvalifikácie. V budúcnosti by sa malo dbať na ich špecializáciu, vzdelávanie a spoluprácu s kolegami v zahraničí.Žitňanská vyjadrila presvedčenie, že medzi odborníkmi bude záujem. „“ zdôraznila ministerka.