Rezort vnútra chystá opatrenia na systematický boj proti extrémizmu

Bratislava 5. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje do roku 2023 znížiť negatívne vplyvy radikalizovaných a extrémistických skupín v spoločnosti. Rovnako mieni znížiť počet zistených priestupkov a trestných činov súvisiacich s radikalizmom a extrémizmom. To by chcelo stihnúť do roku 2021.Dosiahnuť to plánuje pripravovanými opatreniami na systematickú podporu v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy na Slovensku. Malo by na ne ísť osem miliónov eur z eurofondov cez operačný program Efektívna verejná správa, ktorého je MV SR riadiacim orgánom. Vyplýva to z reformného zámeru, ktorý ministerstvo zverejnilo na svojom webe.zdôrazňuje ministerstvo.Bezpečnostný manažment v oblasti riešenia hrozieb prejavov extrémizmu a šírenia propagandy je dnes podľa rezortu na nedostatočnej úrovni. Dodáva, že v súčasnosti nie sú určené jednotné a jednoznačné postupy v oblasti identifikácie a potlačovania prejavov extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy.Ministerstvo hovorí o potrebe vypracovať jednotné postupy a návrhy nástrojov pre riešenie a potláčanie negatívnych prejavov v spoločnosti pre danú oblasť problematiky. Poukazuje tiež na dôležitosť odborne vzdelaných špecializovaných pracovníkov všetkých segmentov verejnej správy.vysvetľuje ministerstvo.Za peniaze z eurofondov by sa mal zanalyzovať stav a nové trendy extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy na Slovensku. Ďalej by sa mali budovať kapacity verejnej správy v oblasti eliminácie prejavov extrémizmu, terorizmu a podmienok pre šírenie propagandy. Tiež by sa mala budovať spolupráca medzi všetkými relevantnými aktérmi vrátane výskumného, mimovládneho štátneho a samosprávneho sektora.Mal by tiež byť jednotný systém vzdelávania v oblasti posudzovania a prevencie prejavov extrémizmu, terorizmu a šírenia propagandy. Podľa zámeru ministerstva by sa ďalej mali aktualizovať zákony, mali by sa vzdelávať policajti aj verejnosť a zraniteľné skupiny. Rovnako by sa malo zvyšovať právne povedomie o činoch súvisiacich s extrémizmom, terorizmom a šírením propagandy.Zmeny by mali prísť aj v elektronickej oblasti. Mali by sa napríklad zbierať údaje zo sociálnych sietí, či identifikovať osoby prezentujúce sa príslušnosťou ku extrémistickým hnutiam a skupinám. Vyvinuté elektronické nástroje by mala používať polícia. Ministerstvo tiež poukazuje na E-learning ako na jednu z foriem šírenia osvety pred extrémizmom.