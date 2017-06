Rezort vnútra: Eurofondy podporia rýchlejší a lepší obchodný register

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júna (TASR) – Zjednodušenie služieb a zníženie administratívnej záťaže pri registrovaní obchodných spoločností je hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti. Na projekt s názvom Obchodný register a životné situácie podnikateľov žiada finančné prostriedky z Európskej únie cez Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS).Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS. Suma, ktorá na projekt poputuje, predstavuje 950.000 eur.Obchodný register (OR) je verejný zoznam zriadený obchodným zákonníkom od roku 2014, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a skutočnosti týkajúce sa obchodných spoločností. Na Slovensku je verejne dostupný na stránke www.orsr.sk, údaje v ňom sa aktualizujú každé dva týždne.Odstránenie administratívnych bariér bude podľa rezortu vnútra prínosom nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre súdy a ďalšie inštitúcie verejnej správy. Projektom sa má tiež výrazne zvýšiť kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v OR, vďaka čomu bude možné zabezpečiť právnu záväznosť registra na internete online. Register sa vyčistí od nekorektných údajov a bude tiež dostupný vo forme otvorených dát.vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV Adela Danišková.Ministerstvo poukázalo na to, že proces, ktorý vedie k zápisu obchodnej spoločnosti do OR, je dnes sprevádzaný množstvom administratívnej záťaže. Osoba, ktorá prejaví záujem podnikať, sa nevyhne sérii návštev rôznych úradov či inštitúcií. Zvýšenou administráciou sa pritom priamo úmerne zvyšuje aj chybovosť dát.uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe.Vďaka projektu budú navrhnuté, schválené a účinné všetky potrebné právne predpisy, čo má podporiť úspešné nasadenie a prevádzku nového Informačného systému OR. Register má byť zdrojom vysokokvalitných dát a poskytovať služby podnikateľom, inštitúciám verejnej správy, ale aj verejnosti. Slovenský OR bude prepojený s obchodným registrom EÚ.