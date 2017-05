Rezort vnútra: Na e-komunikáciu nie je pripravených 44 % štatutárov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) – Viac ako 94.000 štatutárov spoločností zapísaných v obchodnom registri stále nemá aktivované elektronické občianske preukazy, ktoré sú potrebné pre prístup do ich úradných e-schránok. Informovalo o tom dnes ministerstvo vnútra na základe údajov zo svojich spracovaných databáz a databáz Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby. Rezort upozornil, že na vybavenie elektronických občianskych preukazov majú podnikatelia už len mesiac, teda 23 pracovných dní.Ministerstvo priblížilo že 120.994 (56 percent) štatutárov už má aktivovaný bezpečnostný kód. Zo zvyšných 94.940 štatutárov 29.357 elektronický doklad má, ale nemá ho aktivovaný. Dohromady 65.583 štatutárov nemá elektronický doklad vôbec. Na elektronickú komunikáciu teda stále nie je pripravených 44 percent štatutárov.Štát začne so štatutármi právnických osôb komunikovať elektronicky od 1. júla. Tí, ktorí si nechali vybavenie elektronického občianskeho preukazu alebo jeho aktiváciu na poslednú chvíľu, sa už nevyhnú čakaniu, upozornil tlačový odbor rezortu. Oddelenia dokladov čelia každoročnému náporu v súvislosti s letnou dovolenkovou sezónou, tento nápor podľa ministerstva pritom ešte zďaleka nekulminoval.uviedlo ministerstvo. Štatutárom odporúča v súčasnej situácii vyhnúť sa veľkým klientskym centrám a o občiansky preukaz či jeho aktiváciu požiadať na niektorom zo samostatných oddelení dokladov, kde by mali byť čakacie lehoty o čosi priaznivejšie.doplnil rezort.Zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní. Súčasný čas spracovania podaných žiadostí, ktorý je 15 - 20 dní, môže výrazne stúpnuť, upozorňuje rezort.doplnil tlačový odbor. Štatutári majú možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu v zrýchlenom termíne do dvoch dní, avšak za správny poplatok 20 eur.Bez občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom sa štatutári firiem nedostanú do svojich elektronických schránok k rozhodnutiam, ktoré im úrady doručia po 1. júli. Do elektronickej schránky sa možno prihlásiť prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Má slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone pred tromi rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla 2016. Tento termín bol predĺžený do konca roka 2016 a neskôr do polovice roka 2017. Termín by sa už nemal predlžovať.