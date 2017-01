Rezort vnútra: Najčastejšou formou vykorisťovania ľudí je nútená práca

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Najčastejšou formou vykorisťovania ľudí je ich zneužívanie za účelom nútenej práce. Nasleduje nútené žobranie, sobáše a sexuálne vykorisťovanie, ktoré má však v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Pre TASR to povedala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.opísala príbeh jednej z vykorisťovaných osôb Paulenová. Muž zomrel minulý rok vo veku 48 rokov aj na následky zdravotných problémov v súvislosti s vykorisťovaním.Rezort vnútra v týchto dňoch zverejnil v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zmluvu, na základe ktorej poskytne Slovenskej katolíckej charite a združeniu Slovenské krízové centrum Dotyk v nadchádzajúcich rokoch sumu 133.000 eur, práve na činnosť v prospech obetí obchodovania s ľuďmi.MV SR prostredníctvom Programu ochrany a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi poskytuje ročne asistenciu a podporu desiatkam ľudí. V roku 2015 to napríklad bolo 25 obetí, z toho osem žien a 17 mužov. K 30. septembru minulého roka bolo do programu zaradených 14 obetí, z toho 12 mužov a dve ženy.vysvetlila Paulenová.Pridala aj niekoľko rád pre záujemcov o prácu v zahraničí.dodala.