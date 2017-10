Rezort vnútra navrhne zníženie veku pre vodičov kamiónov a autobusov

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra súhlasí s požiadavkou združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia, aby sa znížil vek pre vodičov kamiónov a autobusov na 18 a 21 rokov vo vnútroštátnej doprave.uviedli pre TASR z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Rezort navrhne takúto zmenu zákona v priebehu budúceho roka a platiť by mohla v priebehu roku 2018. "dodali z tlačového odboru.V súčasnosti je minimálny vek pre vodičov kamiónov od 21 rokov a pre vodičov autobusov od 24 rokov. Podľa združenia Česmad by však zníženie tejto hranice mohlo pomôcť pri probléme s nedostatkom vodičov v cestnej doprave. Dopravcom by totiž takýto krok umožnil podchytiť vodičov skôr, a nie až vo veku 21 rokov, pretože za tri roky od ukončenia školy sa už zamestnajú v inom sektore.Podľa viceprezidenta združenia Petra Sádovského umožňuje takéto zníženie veku pre vnútroštátnu dopravu aj európska legislatíva, a takto to na Slovensku fungovalo aj v minulosti. V súčasnosti to tak napríklad platí aj v ostatných krajinách V4.Združenie Česmad uvádza, že dopravcom chýba približne 1200 vodičov, ale uplatniť by sa vedelo aj 5000 vodičov.dodal prezident združenia Pavol Jančovič.