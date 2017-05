Rezort vnútra nemusí informovať, ako ministri využívali helikoptéru

Na snímke helikoptéra ministerstva vnútra SR. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nebude musieť informovať parlament o tom, ako jednotliví členovia vlády využívali vrtuľníky patriace rezortu od 1. marca 2016. Plénum Národnej rady (NR) SR dnes totiž nepodporilo návrh Petra Pčolinského (Sme rodina), ktorý chcel Roberta Kaliňáka (Smer-SD) zaviazať k predloženiu takejto správy.Pčolinský je presvedčený, že by bolo fér zaoberať sa aj letmi ministrov helikoptérami, keďže parlament nedávno riešil lety prezidenta Andreja Kisku vládnym špeciálom. "Hpovedal.Pčolinskému neprešiel ani návrh zaviazať vládu predložiť správu o stave plnenia akčných plánov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ktoré kabinet ohlásil vlani. "" apeloval Pčolinský.Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) sa neúspešne dožadovala informácie o všetkých predajoch a zámenách majetku MV vrátane doby pred povinným zverejňovaním zmlúv. Tiež chcela požiadať predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby sa ospravedlnil všetkým občanom, ktorých listy boli otvorené a ich právo na listové tajomstvo porušené. Ani tento návrh neprešiel.Neuspel ani Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA), ktorý chcel od Kaliňáka počuť informácie o vyšetrovaní porušenia daňového tajomstva premiérom Ficom, ktoré sa udialo zverejnením daňových dokumentov Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA) vo februári 2016.Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) zase neúspešne žiadal informáciu od ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS), ako sa Danko dostal k údajom zo zdravotnej dokumentácie Viskupiča a Matovičapovedal poslanec.Ján Marosz (OĽaNO-NOVA) chcel, aby minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zverejnil zoznam vykúpených pozemkov pod obchvatom Bratislavy a rýchlostnou cestou R7 do Dunajskej Lužnej. Tak, ako on, s návrhom neuspel ani Ondrej Dostál (SaS), ktorý chcel v pléne hovoriť o kauze otvárania listov.