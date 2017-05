Rezort vnútra neuvažuje zaradiť špeciálne školy pod rezort školstva

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) neuvažuje o zaradení špeciálnych škôl pod ministerstvo školstva. Uviedol to počas parlamentnej Hodiny otázok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý čítal odpoveď šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na otázku poslankyne Sone Gaborčákovej (OĽaNO-NOVA).píše sa v odpovedi.Kaliňák cez Érseka odkázal, že vzhľadom na poddimenzované financovanie škôl, najmä špeciálnych, rezort vnútra v súrnych prípadoch poskytuje finančné príspevky z vlastného rozpočtu. Tiež sa snaží zapájať tieto školy do výziev napríklad na rôzne pomôcky. Spolupráca je podľa Kaliňáka výborná v každej oblasti.zopakoval Kaliňák ústami ministra dopravy.Gaborčáková poukázala na petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva z júna 2016, ktorú podpísalo 78.000 ľudí.pripomenula.Odpoveď ministerstva školstva podľa Gaborčákovej bola, že návrh súvisí so zmenou financovania škôl a špeciálnych školských zariadení.doplnila Gaborčáková.