Rezort vnútra plánuje nakúpiť viac ako 40 miliónov nábojov

Bratislava 1. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje nakúpiť desiatky miliónov nábojov rôznych kalibrov do viacerých druhov zbraní za takmer 6,5 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré zverejnilo na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).konštatuje sa v oznámení. Vyplýva z neho, že MV SR chce nakúpiť napríklad 40 miliónov nábojov 9x19 mm Luger 7,5 g, ale aj ďalšie státisíce nábojov do brokových zbraní či ostreľovacích pušiek.Finančne najvyššou položkou budú náboje kalibru 9x19 mm Luger 7,5 g, na ich nákup by mohol rezort vnútra minúť až 5,2 milióna eur.