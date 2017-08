Rezort vnútra pre záujem obcí zvýšilo alokáciu na občianske hliadky

Ilustračná snímka Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra zvýšilo o 6,4 milióna eur alokáciu pre výzvu venovanú miestnym občianskym poriadkovým službám (MOPS). Reagovalo tak na neočakávaný počet obcí, ktoré predložili žiadosti. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tlačovej správe.Dopyt obcí dvojnásobne prekročil pôvodne vyčlenených 11,7 milióna eur. Po zvýšení alokácie by mali byť finančne pokryté všetky projekty, ktoré splnia podmienky výzvy, prisľúbilo ministerstvo.Dodatočné zdroje sa mu podarilo získať v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prehodnotením očakávaného vývoja čerpania zdrojov na aktivity pre marginalizované rómske komunity. Vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný príspevok sa ukončí v priebehu septembra. Takzvané občianske hliadky by sa tak podľa očakávania rezortu mali v teréne objaviť už na jeseň.Generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková ocenila záujem o novú výzvu, ktorej prípravu inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.uviedla. Veľký záujem však podľa Daniškovej znamená väčšiu administratívnu záťaž pre jej sekciu. Z toho dôvodu bude schvaľovací proces žiadostí trvať o niečo dlhšie, ako bolo plánované.Rezort informoval, že najväčší záujem bol v tých oblastiach, kde je najvyššia miera nezamestnanosti a najväčšie sociálne problémy. Takmer tri štvrtiny žiadostí o nenávratný finančný príspevok prišli z Prešovského (42 percent) a Košického samosprávneho kraja (32 percent). Viac ako polovica žiadateľov pochádza z najmenej rozvinutých okresov. Najväčší záujem prejavila Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou.predpokladá splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz s tým, že aktivita zlepší kvalitu života v obciach.doplnil.Miestne občianske poriadkové služby podľa ministerstva v minulosti dokázali, že majú pozitívny vplyv na život v obciach. Členovia poriadkových služieb nefungujú len ako výpomoc polícii, ale najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite. Často sú to práve členovia poriadkových služieb, ktorí odprevádzajú deti do školy, dohliadajú na problémové úseky ciest, pomáhajú pri organizovaní spoločenských podujatí a podobne.