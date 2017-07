Rezort vnútra:Reforma ESO bola úspešná,Štefanec zjavne nepozná realitu

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júla (TASR) - Reforma verejnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) bola jednoznačne úspešná, priniesla úsporu už viac ako miliardu eur. Europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý tvrdí opak, je podľa rezortu vnútra pravdepodobne veľmi dlho mimo Slovenska a zjavne nepozná realitu. Uviedla to dnes hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Andrea Dobiášová na margo Štefancovej kritiky, že minister Robert Kaliňák (Smer-SD) reformu nezvládol.upozornila Dobiášová.Zároveň upozornila, že v rámci reformy ESO sa integrovala miestna štátna správa, v dôsledku čoho došlo k zrušeniu úradov a presunutiu agendy miestnej špecializovanej štátnej správy do štruktúry 72 okresných úradov.menovala Dobiášová.Klientske centrá podľa jej slov predstavujú moderné pracoviská štátnej správy s kvalitnými a rýchlymi službami, kde občania na jednom mieste v príjemnom prostredí jednoduchšie a pohodlne vybavia veľkú väčšinu úradných záležitosti v komunikácii so štátom.odkázala Dobiášová.Tieto zmeny viedli podľa MV okrem iného k zjednodušeniu vybavovania záležitostí fyzických a právnických osôb na miestnych orgánoch štátnej správy, ale aj k zefektívneniu vynakladania výdavkov a optimalizácii nákladov na fungovanie verejnej správy.tvrdí ministerstvo.Podľa Dobiášovej začal rezort od 1. júla s malou revolúciou v komunikácií úradov s verejnosťou.dodala Dobiášová.Štefanec dnes vyhlásil, že minister vnútra Kaliňák zlyhal nielen morálne po množstve škandálov, ale aj odborne, lebo jeho reforma verejnej správy ESO sa nielenže nenapĺňa, ale absolútne zlyhala.uviedol Štefanec.Pripomenul, že Kaliňák reformou ESO sľuboval úspory 700 miliónov eur.podotkol Štefanec s tým, že európsky priemer je 30 zamestnancov na 1000 obyvateľov. Najlepšie je na tom Fínsko (20/1000), najhoršie Maďarsko (45/1000).Štefanec pripomína, že počas pravicových vlád Mikuláša Dzurindu bol počet zamestnancov verejnej správy na Slovensku pod priemerom EÚ. Narastať začal až počas vládnutia Roberta Fica (Smer-SD). KDH je presvedčené, že ak by sa Slovensko dostalo aspoň na úroveň Českej republiky (mierne nad 30 zamestnancov na 1000 obyvateľov), ušetrili by sme minimálne 750 miliónov eur ročne.odkázal Štefanec.