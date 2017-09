Rezort vnútra: Z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ nevyplýva žiaden postih

Na ilustračnej foto relokovaní migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Slovenská republika rešpektuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, pre Slovensko však z neho nič nevyplýva a nehrozí mu žiaden postih. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR." povedala Paulenová pre TASR.Rezort vnútra pripomenul, že platnosť dokumentu a nariadenia Rady EÚ z roku 2015 o zavedení povinného prerozdelenia migrantov na základe povinných kvót končí 26. septembra 2017.poznamenala Paulenová.Slovensko sa podľa nej aktívne zapojilo do pomoci a zaviazalo sa, že prijme 100 ľudí v rámci relokácií a 100 v rámci presídlenia. "dodala Paulenová.Slovenská republika taktiež pomáhala Rakúsku s veľkým náporom žiadateľov o rakúsky azyl od leta 2015 dva roky. Do zariadenia Slovenskej technickej univerzity v Gabčíkove prišlo v rámci dvojročného memoranda 1228 osôb. Všetci boli pôvodom zo Sýrie, z toho asi polovica detí.