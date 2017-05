Rezort vnútra: Zámenou pozemkov nebol štát stratový

Na archívnej snímke hovorca ministerstva vnútra SR Ivan Netík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Zámenou pozemkov vo vlastníctve rezortu vnútra za nehnuteľnosti v rámci riešenia bytovej otázky pre policajtov štát neprerobil. Tvrdí to riaditeľ tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra Ivan Netík.vyhlásil na dnešnom brífingu Netík. Reagoval tak na vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR za OĽaNO-NOVA Igora Matoviča a Veroniky Remišovej. Tí sú totiž presvedčení, že ministerstvo na čele s Robertom Kaliňákom (Smer-SD) uzatvorilo nevýhodnú nájomnú zmluvu, pri ktorej mal štát prísť približne o milión eur.Ministerstvo vnútra (MV) zamieňalo nehnuteľnosť na Rajskej ulici v centre mesta s výmerou 217 metrov štvorcových bez parkovacích možností. Na pozemku stojí budova, ktorá má byť staticky narušená. Druhý pozemok, na Bajkalskej ulici v Novom Meste mal rozlohu 2000 metrov štvorcových. Na ňom stojí budova, ktorá nebola vlastníctvom rezortu a na pozemku mala tvoriť ťarchu. Budova bola pritom podľa Netíka čiernou stavbou a rokovania s jej majiteľom by boli značne komplikované.zdôraznil Netík.Za tieto pozemky, ktoré nevedel rezort využiť a ktoré boli podľa poslancov v lukratívnych lokalitách Bratislavy, získalo ministerstvo štyri trojizbové byty na Vietnamskej ulici v hlavnom meste. Zámenu nehnuteľností a bytov však Netík označuje za štandardnú vec a ministerstvo takto postupuje už niekoľko rokov. Argumentuje tým, že je to jednoduchý spôsob, ako sa dopracovať k služobným bytom pre policajtov v Bratislave.doplnil Netík.Na otázku, prečo sa ministerstvo nesnažilo predať pozemky v elektronickej aukcii, odpovedal, že by to bolo možné, ale trvať by to mohlo aj päť či šesť mesiacov. Pritom rezort potrebuje problematiku bývania riešiť okamžite. Okrem toho by ani tento spôsob nemusel byť zárukou, že predaj sa uskutoční za znaleckú cenu. Ako príklad uviedol predaj areálu nemocnice na Patrónke, kde sa taktiež nepodarilo dosiahnuť znaleckú cenu. Tá bola stanovená na 33 miliónov eur a v piatom kole elektronickej aukcie predaja dosiahlo ministerstvo sumu 26 miliónov eur.skonštatoval Netík s tým, že rovnako by to bolo aj v tomto prípade. Konečnú cenu považuje za prijateľnú.Ministerstvo vnútra považuje vyjadrenia poslancov, ako aj informácie týždenníka Plus 7 dní za hrubo zavádzajúce, ktoré zároveň neodzrkadľujú reálny stav. Na výzvu poslancov, aby zverejnili zámenné zmluvy aj z minulosti, MV odporúča preštudovať si centrálny register, kde sú všetky zmluvy zverejnené. Podobne, ako zámena z roku 2011, keď ministerstvo pod vedením vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica zamenilo pozemok na Šafárikovom námestí.reagoval Netík na avízo poslancov, že chcú podať trestné oznámenie.