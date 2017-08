Rezort zahraničia: Horúčka dengue na Srí Lanke je pod kontrolou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. augusta (TASR) – Zvýšený výskyt horúčky dengue na Srí Lanke sa podarilo dostať pod kontrolu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej stránke na základe informácií Sri Lanka Tourism zo 6. augusta.Veľvyslanectvo SR v Dillí však naďalej upozorňuje Slovákov, ktorí sú na Srí Lanke či tam cestujú, na jej výskyt najmä v západnej časti krajiny. Upozorňuje na to už od začiatku júla.uvádza rezort diplomacie.Horúčka dengue je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša bodnutím komárom. Má často nešpecifikovateľné symptómy podobajúce sa ťažkej chrípke – horúčka, bolesti hlavy, svalov a kĺbov, s rizikom vyústenia do vnútorného krvácania s následkom smrti. Najlepšou ochranou je odev, použitie sprejov a sieťok proti komárom. Jej zvýšený výskyt je hlavne v monzúnovom období.Od začiatku roka do konca júla stúpol počet nakazených osôb na viac ako 114.000. Z nich 315 ochoreniu podľahlo. Ide o viac ako dvojnásobok nakazených a takmer trojnásobok mŕtvych oproti celému minulému roku. Hoci je výskyt horúčky dengue na Srí Lanke bežný, podľa údajov Červeného kríža je tohtoročná epidémia najhoršou, aká bola v tejto juhoázijskej krajine doposiaľ zaznamenaná.Veľvyslanectvo odporúča Slovákom sledovať aktuálne informácie o výskyte dengue na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva Srí Lanky a Svetovej zdravotníckej organizácie. Informácie môže verejnosť získať aj na Poliklinike cudzokrajných chorôb v Bratislave.