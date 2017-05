Rezort zahraničia: KĽDR sa uchyľuje k ďalšej provokácii

Na archívnej snímke protest proti jadrovej politike severokórejského lídra Kim Čong-una. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - V období, ktoré si vyžaduje obnovenie zmysluplného a dôveryhodného dialógu, sa Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) namiesto zdržanlivosti uchyľuje k ďalšej provokácii a presadzovaniu svojich záujmov silou i taktikou zastrašovania. Na margo nedeľnej (14.5.) skúšky balistickej rakety, ktorú zrealizovala KĽDR, to vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Takéto kroky podľa rezortu diplomacie nebezpečne eskalujú možnosť konfliktu v regióne a vyžadujú si ešte zomknutejšiu spoluprácu a reakciu medzinárodného spoločenstva na zabránenie katastrofického scenára.uviedlo MZVaEZ SR.Raketa vypálená v nedeľu ráno z mesta Kusong na severozápade KĽDR letela okolo 30 minút, preletela približne 800 kilometrov a dopadla v Japonskom mori. Situácia v regióne je veľmi napätá po dvoch jadrových skúškach a početných testoch rakiet Severnej Kórey z uplynulého viac než roka. USA sa obávajú, že Pchjongjang vyvíja interkontinentálne balistické strely schopné niesť jadrové hlavice, ktoré by mohli zasiahnuť kontinentálne Spojené štáty.Diplomati oznámili, že o najnovšej raketovej skúške KĽDR bude rokovať Bezpečnostná rada OSN, a to na žiadosť USA a ich spojencov, Južnej Kórey a Japonska.