Rezort zahraničia nemá informácie o zranených Slovákoch v Londýne

Na snímke vidno horiacu kabelku, ktorá ostala v londýnskom metre po útoku 15. septembra 2017 Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá informácie o žiadnych zranených občanoch Slovenskej republiky v súvislosti s dnešným výbuchom v Londýne. Pre TASR to uviedol hovorca MZVaEZ SR Peter Susko.povedal Susko pre TASR.K explózii v londýnskom metre došlo dnes dopoludnia a podľa miestnej polície ju spôsobilo tzv. improvizované výbušné zariadenie. Do nemocníc previezli 18 zranených, väčšinu z nich s popáleninami. Nikto zo zranených však nie je vo vážnom stave ani v ohrození života.Výbuch nastal vo vozni metra na nadzemnej stanici Parsons Green juhozápadne od centra britskej metropoly počas raňajšej dopravnej špičky, keď bola súprava plná ľudí dochádzajúcich do práce. Podľa svedkov stovky ľudí utekali zo stanice v panike, čo viedlo k ďalším zraneniam. Stanicu uzavreli a polícia oznámila, že prípad vyšetruje ako teroristický čin.