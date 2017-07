Rezort zahraničia odporúča Slovákom, aby okamžite opustili Sýriu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vydalo pre Sýriu stupeň odporúčania 4 – okamžite opustiť krajinu.zdôrazňuje rezort diplomacie na svojej internetovej stránke.Upozorňuje na dlhodobo kritickú a nebezpečnú situáciu v Sýrii, keďže v krajine od roku 2011 prebieha vojnový konflikt so zapojením veľkého a neprehľadného počtu ozbrojených zložiek – jednak pravidelnej armády a s ňou spriaznených domácich i zahraničných milícií, na strane druhej rôznych povstaleckých skupín, pričom viaceré z nich sú radikálneho, respektíve teroristického charakteru. Ministerstvo upozorňuje i na teroristov Islamského štátu (Daiš), proti ktorým zasahujú okrem vyššie uvedených ozbrojených zložiek a skupín aj vojenské sily viacerých štátov.uvádza ministerstvo.Zároveň upozorňuje na to, že základná infraštruktúra bola narušená prakticky na celom území, mestá a obce trpia prerušovaním dodávok elektrickej energie, vody a neraz aj výpadkami v zásobovaní základnými životnými potrebami, vrátane liekov.varuje rezort.Veľvyslanectvo SR v Damasku bolo podľa ministerstva vzhľadom na zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky v roku 2012 dočasne presťahované do Bejrútu a v roku 2015 definitívne zatvorené.dodalo ministerstvo, pričom v prípade nevyhnutnej cesty do Sýrie odporúča Slovákom, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie.