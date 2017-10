Rezort zahraničia odporúča Slovákom v Edmontone, aby boli ostražití

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča Slovákom, aby v súvislosti s útokom v kanadskom Edmontone boli opatrní a ostražití najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb. Zároveň by mali rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.Rezort diplomacie zároveň odporúča Slovákom pred cestou do zahraničia využiť dobrovoľnú registráciu na internetovej stránke ministerstva.Kanadská polícia v nedeľu (1.10.) oznámila, že zadržaným podozrivým v prípade útokov v meste Edmonton z noci zo soboty (30.9.) na nedeľu je somálsky utečenec, ktorému v Kanade udelili štatút utečenca. Obvinili ho z piatich pokusov o vraždu po tom, ako pobodal policajta a autom zrazil viacerých chodcov v centre Edmontonu. Prípad vyšetrujú ako teroristický čin po tom, ako v aute podozrivého našli vlajku extrémistickej organizácie Islamský štát.Podozrivý v sobotu večer neďaleko miestneho štadióna zrazil príslušníka hliadky dopravnej polície, ktorého vyhodilo vysoko do vzduchu. Muž vystúpil z auta a s nožom v ruke zaútočil na zraneného policajta, pričom ho niekoľkokrát bodol. Z miesta činu utiekol a zadržali ho o niekoľko hodín neskôr, keď ho počas pátrania zastavila policajná hliadka. Ešte predtým sa však so svojou dodávkou podľa polície pokúšal zámerne vrážať do chodcov a zranil štyroch z nich.Policajta s bodnými zraneniami na hlave a tvári prepustili v nedeľu z nemocnice spolu s dvoma chodcami. Stav tretieho hospitalizovaného chodca sa medzitým zlepšil z kritického na stabilný a štvrtý, ktorý utrpel zlomeninu lebky, znova nadobudol vedomie.