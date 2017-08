Rezort zahraničia potvrdil úmrtie nezvestnej Slovenky

Ilustračná snímka. Foto: Zdeněk Urban Foto: Zdeněk Urban

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR potvrdilo úmrtie 24-ročnej Slovenky, ktorá bola od nedele (30.7.) nezvestná v Atlantickom oceáne pri brehoch dovolenkového strediska Point Pleasant Beach v štáte New Jersey.Pre TASR to uviedol hovorca rezortu diplomacie Peter Susko.Podľa regionálneho internetového servera Lavallette-Seaside Shorebeat Slovenka si išla v nedeľu skoro ráno približne o 2.30 h zaplávať spolu s 23-ročným Slovákom. Podľa miestnej polície ich premohli "ťažké príbojové podmienky" sprevádzané silnými vetrami vanúcimi od severovýchodu. Slovák sa dostal na breh, Slovenke sa to nepodarilo. Pobrežná stráž spustila pátranie pomocou záchranárskych lodí a helikoptér.Záchranári oznámili, že prerušili pátranie v nedeľu po 22.30 h miestneho času.uviedol kapitán Scott Anderson.