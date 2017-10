Rezort zahraničia sa chystá kúpiť budovu vo Washingtone

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR sa chystá kúpiť budovu vo Washingtone, kde by umiestnilo novú rezidenciu Veľvyslanectva SR. O súhlas so začatím obstarania novej budovy rezidencie požiada vládu. Návrh na vyslovenie súhlasu predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.Súčasná rezidencia Veľvyslanectva SR vo Washingtone sa nachádza mimo hlavného mesta Washingtonu, D.C., a to v Mc Leane, štát Virgínia.vysvetľuje potrebu zmeny rezort.Ministerstvo poukazuje na to, že ide o budovu postavenú po druhej svetovej vojne, mimo územia hlavného mesta v lokalite, v ktorej sa nenachádzajú žiadne iné diplomatické objekty. Fyzický stav budovy podľa rezortu zodpovedá jej veku a je výsledkom obmedzených finančných prostriedkov na jej údržbu.Po ukončení výberu vhodnej rezidencie má minister zahraničných vecí predložiť najvýhodnejšiu ponuku ministrovi financií a požiadať o pridelenie finančných prostriedkov na kúpu novej nehnuteľnosti. Výdavky na kúpu novej budovy by mali ísť z rozpočtu verejnej správy.dopĺňa v predloženom materiáli ministerstvo zahraničia.Rezort pripomína, že v zahraničí spravuje majetok vo vlastníctve SR, ako aj v prenájme. Ide o administratívne a rezidenčné priestory, ktoré sa často dostali do správy SR v dôsledku delenia federáciezdôrazňuje rezort.Preto sa ministerstvo snaží postupne, v rámci rozpočtových možností, investovať do obnovy existujúcich nehnuteľností, a to formou rekonštrukcií, predaja.dopĺňa rezort.