Rezort zahraničia uvítal fakt, že Babčenko sa nestal obeťou vraždy

Smrť ruského novinára Arkadija Babčenka zinscenovali v utorok 29. mája 2018 ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu 30. mája pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Na snímke ruský novinár Arkadij Babčenko (vpravo) a riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak počas tlačovej konferencie na pôde Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Kyjeve 30. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR z princípu nekomentuje postupy bezpečnostných orgánov susedného štátu, ak sú vykonávané zákonným spôsobom, a teda ani opatrenia, ktoré boli medializované v uplynulých dvoch dňoch. Uviedol to hovorca rezortu Peter Susko v reakcii na slová predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), ktorý protestoval proti postupu ukrajinských tajných služieb. Tie v utorok (29.5.) zinscenovali smrť ruského novinára Arkadija Babčenka. To, že sa nestal obeťou vraždy, MZVaEZ privítalo.odkázal Susko.Zároveň pripomenul, že v priebehu ostatných dvoch rokov došlo na Ukrajine k viacerým atentátom na ruských občanov, ktorí patrili k aktívnym oponentom a ostrým kritikom zahraničnej aj domácej politiky Ruskej federácie.dodal Susko.Danko dopoludnia vyhlásil, že konanie ukrajinských tajných služieb, ktoré malo predísť zavraždeniu Babčenka, je nehorázne, nedôstojné a nehanebné. Označil to za hazard so svetovou bezpečnosťou, nakoľko došlo k eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho mohli prísť o život ľudia. "Ak chcete zachrániť jeden život, nemôžete ohroziť ďalšie. Tam mohli byť desiatky mŕtvych v ukrajinsko-ruskom konflikte," domnieva sa.Následnú tlačovú konferenciu, kde Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) priznala, že vražda bola len zinscenovaná, šéf slovenského parlamentu zhodnotil ako bezcitnú, cynickú a teatrálnu.komentoval udalosť.Šéf parlamentu má podľa jeho slov za sebou rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Ivanom Korčokom a veril, že náš rezort diplomacie postup ukrajinských orgánov takisto odsúdi.tlmočil svoje očakávanie s tým, že Slovensko musí zaujať postoj a udalosť nemôže ostať bez povšimnutia.Smrť ruského novinára Babčenka zinscenovali v utorok ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu (30.5.) pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na nej oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora Babčenkovej vraždy zadržali, píše agentúra DPA.