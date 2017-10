Rezort zahraničia varuje pred bezpečnostnou situáciou v JAR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) – Slováci by mali venovať zvýšenú pozornosť v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Juhoafrickej republike, predovšetkým v mestách Johannesburg a Pretória. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ).varuje rezort diplomacie.Upozorňuje preto Slovákov, aby cestovali v uzamknutom vozidle, okno na ňom mali spustené maximálne do polovice, držali sa predovšetkým hlavných ciest, vyhýbali sa chudobným predmestiam a centrám veľkomiest, nejazdili v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu, necestovali stopom a nezastavovali stopárom ani v prípade porúch iných automobilov na ceste vzhľadom na to, že môžu byť fingované.Ďalej podľa ministerstva nie je vhodné sa prechádzať po uliciach mesta individuálne a po zotmení. V rámci prechádzky počas dňa by mali Slováci zostať v spoľahlivej štvrti, najlepšie rušnejšej.radí rezort.Zároveň Slovákov vyzýva, aby pred vycestovaním do uvedených oblastí využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.