Rezort zahraničia varuje pred intenzívnymi záplavami v Thajsku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Zastupiteľský úrad SR v Bangkoku upozorňuje Slovákov pred záplavami, ktoré postihli južné oblasti Thajska vrátane turistami navštevovaných oblastí Koch Samuj, Krabí, Trang, Ko Pchangan, Pchúket a iné. Rezort diplomacie o tom informuje na svojej internetovej stránke.varuje rezort.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča Slovákom sledovať aktuálnu predpoveď počasia, miestne médiá, riadiť sa radami a odporúčaniami miestnych autorít, prípadne sa pred vycestovaním informovať na situáciu priamo v ich hoteli.Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku ich ďalej vyzýva, aby v prípade cestovania do Thajska využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva.Najmenej 43 osôb už padlo za obeť prudkým záplavám, ktoré od začiatku tohto roka sužujú Thajsko. Silné dlhodobé lejaky spôsobili dosiaľ najhoršie povodne v tejto ázijskej krajine za uplynulých niekoľko desaťročí. Informoval o tom v pondelok (16.1.) úrad pre prevenciu a zníženie následkov katastrof.Väčšina zo 43 obetí zomrela následkom utopenia. Extrémne počasie postihlo dosiaľ viac ako 1,6 milióna obyvateľov na území 12 južných provincií Thajska.Thajskí meteorológovia predpovedali do stredy (18.1.) ďalšiu vlnu prudkých lejakov. Vláda v nedeľu varovala obyvateľstvo, aby si vzali najnutnejšie osobné veci a odobrali sa do vyššie položených oblastí. Hovorca vlády síce uviedol, že na juhu krajiny sa situácia už mierne zlepšila, mnohé oblasti však ostali zaplavené.Vláda podnikla preventívne opatrenia na odvádzanie dažďovej vody z miest, kde sa drží a neodteká a odľahčila preplnené vodné toky. Thajský premiér Prajut Čan-o-Ča ešte minulý týždeň označil lejaky a povodne mimo obdobia dažďov na juhu krajiny za