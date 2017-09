Rezort zahraničia varuje pred situáciou v Katalánsku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) varuje Slovákov pred napätou situáciou v Katalánsku v súvislosti s referendom o nezávislosti regiónu od Španielska, ktoré sa uskutoční v nedeľu (1.10.). Informuje o tom na svojej internetovej stránke.varuje rezort diplomacie.Ďalej zdôrazňuje, že v nasledujúcich dňoch, hlavne v nedeľu, je nevyhnutné počítať so zvýšenou prítomnosťou bezpečnostných zložiek na uvedených miestach a taktiež s obmedzeniami v doprave.Zároveň vyzýva Slovákov, aby v prípade cestovania do uvedených oblastí využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na internetovej stránke ministerstva.Katalánska vláda dokončila v piatok (29.9.) všetky prípravy na referendum o nezávislosti regiónu od Španielska. Madrid však trvá na tom, že žiadne referendum nebude a je odhodlaný mu zabrániť.povedal katalánsky premiér Carles Puigdemont. Zároveň vyjadril presvedčenie, že počas plebiscitu nedôjde k žiadnym násilnostiam, ktoré by mohli poškodiť pacifistický imidž hnutia za nezávislosť Katalánska.Ústredná španielska vláda v Madride však v piatok opäť zopakovala, že žiadne referendum v Katalánsku nebude.vyhlásil na margo plebiscitu hovorca vlády Méndez de Vigo.Centrálna vláda vyslala do tohto autonómneho regiónu policajné posily v počte niekoľko tisíc príslušníkov. Španielske súdy nariadili polícii, aby za pomoci kordónov uzavrela školy v Katalánsku, ktoré majú slúžiť ako hlasovacie miestnosti.