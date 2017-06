Rezort zdravia: Dofinancovanie prinesie peniaze na zaplatenie na účtu

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. júna (TASR) - Dofinancovanie zdravotníctva, ktoré sa zatiaľ odhaduje na 50 miliónov eur, neprinesie do systému peniaze navyše.povedal šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Zdravotníctvo potrebovalo finančnú injekciu aj vlani, Drucker si nemyslí, že takýto spôsob fungovania je správny.skonštatoval. Verí, že budúci rok sa podarí rozpočet pre zdravotníctvo pripraviť bez toho, aby bola opätovná potreba dofinancovania počas roka.Šéfovi rezortu financií Petrovi Kažimírovi (Smer-SD) však tento spôsob nevadí.uviedol Kažimír.Na margo toho, či je zatiaľ plánovaných 50 miliónov pre zdravotníctvo málo alebo veľa, poznamenal, že to je". Poukázal, že do sektora prichádza vďaka vývoju na trhu práce a miezd viac peňazí od ekonomicky aktívnych poistencov.zhrnul.Zdravotníctvo by sa v tomto roku mohlo dofinancovať viac ako 50 miliónmi eur. Urobiť sa to má cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov, odsúhlasila v stredu (28.6.) vláda. Presné číslo má byť známe po septembrovej daňovej prognóze. Ministerstvo zdravotníctva preto v novele zákona o zdravotnom poistení navrhlo, aby sadzba za poistencov štátu posledné dva mesiace v roku stúpla. Odobriť to musí ešte parlament a prezident.Najprv sa hovorilo o potrebe dofinancovania sumou 150 miliónov eur. Drucker však nedávno informoval, že do systému prichádza viac peňazí, keďže príjmy od ekonomicky aktívnych osôb sú vyššie, ako sa predpokladalo, v súčasnosti je to podľa jeho slov plus asi 67 miliónov eur. Či sa na dofinancovanie definitívne potvrdí suma 50 miliónov eur by malo byť známe na októbrovej schôdzi parlamentu. Ako však hovorí Drucker, bolo korektné informovať o tom, čo vláda zamýšľa.