Rezort zdravotníctva bude naďalej kontrolovať nákupy štátnych nemocníc

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude aj naďalej kontrolovať nákupy, ako aj predaje majetkov všetkých svojich nemocníc a organizácií. Od začiatku mesiaca zároveň zvýšilo sumu, kedy bude možné obstarávať bez jeho súhlasu. Vyplýva to z nového príkazu ministra Tomáša Druckera (nominant Smer-SD).Rezortné organizácie tak budú pokračovať v každoročnom predkladaní svojich budúcoročných plánov nákupov a predajov ministerstvu. Ministerstvo im okrem toho bude schvaľovať aj verejné obstarávania nad 15.000 eur, doteraz to bolo 10.000 eur. Bez jeho súhlasu tiež budú môcť vyhlásiť niektoré tendre odobrené v pláne nákupov, aj to však len do určitej hodnoty. O každom verejnom obstarávaní musia nemocnice ministerstvo informovať.Od kontroly si rezort sľubuje vyššiu transparentnosť a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. Lepšej efektivite nemocníc, ktoré majú dlh vyše 540 miliónov eur, má pomôcť napríklad vlaňajšie zriadenie úradu pre podriadené organizácie na ministerstve či porovnávanie cien pri nákupoch.