Rezort zdravotníctva chce obnoviť malé zdravotné ambulancie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce mimo okresných a krajských miest obnoviť myšlienku malých zdravotných ambulancií v regiónoch. Ich nástupcami majú byť centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, v danej oblasti by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov.Rezort plánuje dať na inováciu takýchto ambulancií peniaze z eurofondov, v pondelok zverejnil výzvu na predkladanie projektových zámerov, vyčlenil na ňu 70 miliónov eur.povedala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.Rezort verí, že sa mu takto podarí získať chýbajúcich lekárov aj do odľahlejších miest.povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). V integrovaných centrách má byť podľa nej pre pacienta dostupný minimálne jeden všeobecný lekár, ako aj špecialisti so zameraním podľa potrieb regiónu.vysvetlila Kalavská.Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 700.000 eur, finančná spoluúčasť prijímateľov na uskutočnenie projektu je päť percent z celkových oprávnených nákladov. Projektové zámery je možné predkladať do 8. júna, kedy bude výzva uzavretá. Proces výberu možno nájsť na oficiálnom webe rezortu.O zriadení centier hovorilo ministerstvo už za predchádzajúcej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ich koncept predstavilo pod vedením Zuzany Zvolenskej v októbri 2014. Chcelo tak zvýšiť počet lekárov na jednom mieste v danom mikroregióne. Na ich vybudovanie sa rovnako mali použiť eurofondy.