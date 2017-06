Rezort zdravotníctva hľadá dodávateľa projektu detenčného ústavu

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá firmu, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu stavby Detenčného ústavu v Hronovciach v okrese Levice. Cenu zákazky odhaduje na 967.000 eur bez DPH, rezort to nebude financovať z eurofondov, použije na to rozpočtové prostriedky. Vyplýva to z informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.Vypracovanie dokumentácie má byť komplexné, týkať sa má stavebného zámeru, územného rozhodnutia, rezort chce i projektovú dokumentáciu pre účely vydania stavebného rozhodnutia či realizáciu stavby. Ministerstvo použije elektronickú aukciu, rozhodujúca preň bude cena.Detenčné centrum je kombinácia psychiatrickej nemocnice a väznice. Určené je pre nevyliečiteľne duševne chorých, ktorí sú na slobode nebezpeční. Slovensku podobné zariadenie dlhodobo chýba, o jeho výstavbu sa neúspešne snažili viaceré vlády.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) už avizoval, že verí, že potrebné procesy by sa mohli rozbehnúť v tomto roku. V Hronovciach už stojí hrubá stavba, jeho výstavba by si mala vyžiadať asi 15,3 milióna eur.Duševne chorí recidivisti sú zatiaľ umiestňovaní vo väzniciach alebo v psychiatrických nemocniciach.