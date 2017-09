Rezort zdravotníctva hľadá vedenie do Nemocnice Rázsochy

Na archívnej snímke hrubá stavba nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá vedenie do svojej novej príspevkovej organizácie – Nemocnice Rázsochy. Tá vznikla v rámci projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava.Rovnako ako projektu aj organizácii šéfuje bývalý riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave Jozef Dolinský. Rezort hľadá do Nemocnice Rázsochy odborníkov na päť rokov do takzvanej Rady riaditeľov, zložená je z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Ide o kolektívny riadiaci orgán.Prihlášky možno podávať do 23. októbra na adresu ministerstva, viac informácií je k dispozícii na jeho oficiálnom webe.Potrebu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava má vyriešiť výstavba nemocnice na Rázsochách, kde už roky stojí rozostavaný objekt, a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej v Ružinove.Najväčšiu aj najzadlženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.