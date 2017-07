Rezort zdravotníctva: Mali by klesnúť náklady pri zdravotnej službe

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. júla (TASR) – Zamestnávateľom by sa mali znížiť finančné náklady pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby. Po novom by ju nemuseli zaobstarať trvalým zmluvným vzťahom pre svojich zamestnancov, vyplýva z novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia. Odobriť ju ešte bude musieť vláda a parlament.Uvedenú povinnosť nahrádza spresnená už existujúca nevyhnutnosť zamestnávateľa, ktorý má zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pracovníkov v práci a pracovnom prostredí, spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou či verejným zdravotníkom.Posúdiť zdravotné riziko budú musieť zamestnávatelia pri pracovníkoch zaradených do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, tretej alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok. V prvej kategórii to stačí urobiť jednorazovo - netýka sa to zamestnávateľov, ktorí majú posúdené zdravotné riziko pred účinnosťou návrhu tohto zákona.píše ministerstvo zdravotníctva v dôvodovej správe.Prioritou kontroly orgánov sa majú stať nie zmluvy zamestnávateľov s pracovnou zdravotnou službou, ale posudky o riziku.Novela zákona takisto ruší vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie. "píše sa v materiáli.Novela zákona by mala vstúpiť do účinnosti v decembri tohto roka.