Rezort zdravotníctva: Na lepšom hospodárení nemocníc pracujeme

Na archívnej snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na lepšom hospodárení nemocníc. Dbá na ich efektívne nákupy a posudzuje ich veľmi prísne a detailne. Tvrdí to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v reakcii na ďalšie výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v zdravotníctve.Drucker si prácu NKÚ váži, na základe jeho predchádzajúcich kontrol už rezort prijal niektoré dodatočné opatrenia a s NKÚ priebežne komunikuje.pripomenul. Drucker vtedy vo funkcii ministra zdravotníctva nebol.Minister poukázal, že súčasné vedenie rezortu prijaloSpomenul Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorý má nemocnice postupne dostať do vyrovnaného hospodárenia.vymenoval Drucker. Ten pre efektívnejšie kontroly nechal v nemocniciach zriadiť i dozorné orgány či rady riaditeľov.Aj štátne nemocnice vedia nakupovať efektívne, poukázal Drucker. Príkladom je podľa neho centrálne obstarávanie na CT prístroje, ktoré dosahuje i viac ako 50-percentné úspory. Takéto obstarávanie momentálne prebieha i na nákupy postelí do zdravotníckych zariadení. Rezort pripravuje i nediskriminačné špecifikácie na nákupy techniky mimo centrálneho obstarávania.povedal Drucker.Rezort podľa neho pripravil aj cenové porovnanie a maximálne prípustné hladiny nielen na ceny techniky, ale už aj liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a najdôležitejších služieb.NKÚ po tretej fáze kontroly upozornil na problémové hospodárenie štátnych aj samosprávnych nemocníc. Ich rozpočty označil za formálne a bez zodpovednosti za udržateľnosť. Kontrola za roky 2011 a 2015 tiež odhalila, že súkromné nemocnice sa, naopak, rozhodujú na základe analýz, rovnako, že viaceré prístroje dokážu nakúpiť za výrazne nižšie ceny.