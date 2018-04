Rezort zdravotníctva nevylučuje debatu o lepších sesterských platoch

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nevylučuje debatu o vyšších platoch sestier. Potvrdila, že rezort, ktorému šéfuje, sa aktuálne zaoberá otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia.Kalavská chce takisto pokračovať v rozširovaní ich kompetencií. Avizuje viac právomocí pre sestry v ambulanciách.povedala Kalavská.Ministerka poukazuje, že si sestry váži apovedala.Kalavská tvrdí, že počet chýbajúcich sestier na Slovensku klesá, rezort informuje, že v systéme ich chýba 2300. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) ale oponuje, hovorí, že ich chýba 15.000. SKSaPA Kalavskú kritizuje, pracovné podmienky sestier podľa komory nesvedčia o zlepšení kondície zdravotníctva.napísala komora v písomnom stanovisku.Kalavská sa ale bráni.povedala. Tiež upozornila, že na lepšie pochopenie potreby sestier zriadili na MZ práve post ministerskej sestry, ktorá spolupracuje na tvorbe legislatívy v oblasti ošetrovateľstva.vysvetlila Kalavská.Sestry môžu po novom v nemocniciach na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom niektoré lieky na tlmenie bolesti. Po novom sú rozdelené do viacerých kategórií. Ide o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku.Tie s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky.povedala Kalavská s tým, že sestry s pokročilou praxou (vysokoškolské vzdelanie a päť rokov praxe) majú od tohto roka garantovaný 1,00-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne.Sestry zmeny v priebehu roka uvítali, no mali voči nim výhrady. Kompetencie im podľa ich slov rozšírili nedostatočne, post ministerskej sestry má podľa komory takisto nedostatok právomocí, z tohto postu preto mala podľa SKSaPA odísť Tatiana Hrindová. Pri sestre s pokročilou praxou by si zase vedeli predstaviť vyšší koeficient.dodala Kalavská s tým, že počet študujúcich sestier začal na Slovensku po rokoch stagnácie opäť narastať.