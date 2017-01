Rezort zdravotníctva pokračuje v centrálnom obstarávaní pre nemocnice

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v centrálnom nákupe techniky a vybavenia pre nemocnice. Po CT prístrojoch finišuje s prípravou centrálneho obstarávania nemocničných lôžok a RTG techniky - mamografov, angiografov, digitálnych röntgenov a MR prístrojov. Prostredníctvom tlačovej správy to dnes oznámil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Ministerstvo tak podľa jeho slov pokračuje v zavádzaní opatrení, ktoré zvyšujú efektivitu a transparentnosť pri nakladaní s prostriedkami verejného zdravotného poistenia. Pripraviť ďalšie dva centrálne nákupy sa šéf rezortu rozhodol, nakoľko vlaňajšie obstarávanie CT prístrojovNová súťaž bude mať podobné pravidlá.uviedol Drucker, ktorý už vlani v decembri avizoval ďalšie centrálne obstarávania.Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová informovala, že centrálne obstarávania budú vyhlásené postupne v najbližších týždňoch. Predpokladaná hodnota zákazky v prípade nemocničných lôžok je 10 až 12 miliónov eur bez DPH. V prípade RTG techniky by malo ísť o zákazku s hodnotou 50 miliónov eur bez DPH. Podobne ako pri CT prístrojoch bude aj súťaž na nemocničné lôžka rozdelená na časti. Na ministerstve zadefinovali deväť kategórií lôžok podľa technickej špecifikácie a medicínskeho využitia.Každá nemocnica si tak bude môcť vybrať typ lôžka, ktorý reálne potrebuje. Ide o lôžka základné, akútne, lôžka pre potreby jednotiek intenzívnej starostlivosti, pre oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ako aj o iné špecifické lôžka. Ceny základných mechanických postelí sa pohybujú na úrovni približne 1000 eur a najdrahšie s integrovaným matracom pre oddelenia intenzívnej medicíny stoja až 10.000 eur, priblížila Eliášová.Ministerstvo predpokladá, že v jednotlivých kategóriách budú súťažiť vždy minimálne štyria dodávatelia. Z nich vzídu dvaja víťazní uchádzači, s ktorými sa uzavrie rámcová dohoda na obdobie troch rokov. Ešte pred dodaním postelí podľa požiadavky konkrétnej nemocnice budú títo dvaja dodávatelia v elektronickej aukcii opäť súťažiť. S víťazom napokon zdravotnícke zariadenie uzavrie kontrakt. Drucker očakáva, že prvé centrálne zakúpené lôžka budú do nemocníc dodané koncom mája, alebo začiatkom júna tohto roka.uviedol.V prvom kvartáli tohto roka ministerstvo plánuje odštartovať aj centrálne obstarávanie RTG techniky. Zatiaľ eviduje záujem 18 nemocníc o 39 röntgenov, deviatich nemocníc o 12 magnetických rezonancií a troch nemocníc o deväť angiografov. Neskôr plánuje centrálne obstarávanie pre nemocnice rozšíriť aj na ďalšie komodity, ako napríklad lineárne urýchľovače.V decembri 2016 minister oznámil výsledky centrálneho obstarávania CT prístrojov pre štátne nemocnice. Tie bude dodávať päť spoločností, a to Siemens, Intes Poprad, Audioscan, S&T Slovakia a Meditrade. Nemocnice by mali CT prístroje podľa šéfa rezortu nakupovať o 30 až 40 percent lacnejšie oproti súčasným cenám v Česku a na Slovensku.Súťaž bola rozdelená na päť častí, podľa výkonnosti a určenia CT prístroja. V každej sú dvaja víťazní uchádzači elektronickej aukcie, s ktorými sa uzavrela rámcová dohoda na obdobie troch rokov.skonštatoval Drucker. Ešte pred dodávkou CT prístroja v konkrétnej špecifikácii pre danú nemocnicu bude opäť realizovaná elektronická aukcia medzi týmito uchádzačmi, z ktorej vyjde víťazný dodávateľ.