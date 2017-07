Rezort zdravotníctva rieši systémové kroky aj v domácom ošetrovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej pracuje na systémových krokoch v oblasti domáceho ošetrovateľstva.uviedla Eliášová v reakcii na dnešnú výzvu sestier. Ich komora žiada jej rozvoj aj lepšie financovanie.Ministerstvo v spolupráci s rezortom práce pracuje na novom zákone o dlhodobej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa podľa Eliášovej zaoberá aj otázkou financovania a dostupnosti agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).doplnila. Zámerom ministerstva má byť aj optimalizácia lôžkového fondu, podľa potrieb regiónov, so zvýraznením skvalitnenia najmä chronických lôžok.Minimálna sieť ADOS a spôsoby rozmiestnenie ADOS v teréne, ktoré spomína sesterská komora, majú byť predmetom ďalších diskusií v rámci pracovnej skupiny.doplnila Eliášová.Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripravilo pilotný projekt využitia služieb agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre potreby nemocníc, ktorý by sa mal postupne uvádzať do praxe. Myšlienkou je, aby nemocnica mohla do domáceho prostredia prepúšťať pacientov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný.skonštatovala Eliášová.Čo sa týka financovania pripomenula, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zvýšila od júla ceny za výkony v ADOS. VšZP celkovo zvýšila platby pre ADOS, zariadenia sociálnych služieb a mobilné hospice o približne dva milióny eur ročne.