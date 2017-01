Rezort zdravotníctva sa venoval liekom i Alzheimerovej chorobe

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zorganizovalo počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti zdravia tri konferencie so zameraním na chronické neprenosné ochorenia a zdravý životný štýl, nedostatok liekov a Alzheimerovu chorobu. Predsedníctvo v oblasti zdravotníctva bilancoval pre TASR komunikačný odbor MZ SR." uviedol odbor.Minister Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) viedol počas predsedníctva neformálne zasadnutie ministrov zdravotníctva. Zo stretnutia na najvyššej úrovni podľa neho vyplynulo, že s ohľadom na nedostatok liekov by mali členské štáty EÚ posúdiť, či pravidlá voľného pohybu tovaru majú mať naďalej prednosť pred ochranou verejného zdravia.Ministri ďalej diskutovali aj o problematike očkovania, ktoré je považované za jeden z najúčinnejších preventívnych prostriedkov, zabraňujúcich šíreniu prenosných ochorení, ako je hepatitída alebo tuberkulóza.Rezort zdravotníctva zorganizoval aj Spoločné zasadnutie lekárskych, ošetrovateľských a zubárskych expertov, ktoré bolo zamerané na systém zdravotnej starostlivosti a špecifiká kúpeľnej starostlivosti. "Zástupcovia ministerstva viedli koordinačné rokovania expertov členských štátov EÚ počas konferencie, ktorá sa konala v hlavnom meste Indie Naí Dillí. Cieľom konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku je každoročne prehodnotiť a podporovať jeho plnenie," uzatvoril predsednícke úspechy komunikačný odbor.Ministerstvo zdravotníctva SR pred začiatkom slovenského predsedníctva pre TASR uviedlo, že v nadväznosti na prioritu predchádzajúceho holandského predsedníctva považujú za ambíciu pokračovať v politickej diskusii na pôde Rady v oblasti antibakteriálnej rezistencie, ktorá súvisí s vysokou spotrebou antibiotík v humánnej medicíne, ako aj v živočíšnej výrobe. Slovenské predsedníctvo si dalo vtedy za úlohu viesť politickú diskusiu na pôde Rady aj v problematike tuberkulózy v Európe, a to z hľadiska liečby, multirezistencie a očkovania.V oblasti chronických neprenosných ochorení si svojho času dalo za cieľ zvýšiť význam prevencie chronických neprenosných ochorení podporovaním zdravého životného štýlu. Predsedníctvo malo taktiež záujem nadviazať na kroky EÚ v oblasti skvalitňovania potravín.