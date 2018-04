Rezort zdravotníctva sľubuje zlepšenie vymožiteľnosti práv pacientov

Na snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 17. apríla (TASR) - Aj keď slovenskí pacienti majú svoje práva prehľadne spísané v Charte práv pacientov, v realite sa vždy nedodržiavajú. O tejto i ďalších témach hovorili zástupcovia Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR v utorok s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD). Tá vyčlenila zamestnanca povereného na komunikáciu s pacientskymi organizáciami.uviedla po stretnutí prezidentka AOPP Mária Lévyová. Zároveň však dodala, že z pohľadu pacienta aj naďalej zostáva vymožiteľnosť jeho práv jedným z najväčších problémov.AOPP navrhla niekoľko bodov, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu postavenia pacientov, a to dofinancovanie zdravotníckeho sektoru, ochranu pacientov pred sociálnymi dopadmi vysokých finančných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ako aj podporu rešpektovania práv pacientov v zdravotníckych zariadeniach.Podľa AOPP sa mnohí pacienti alebo ich blízki nevedia domôcť pravdy a kontaktujú rôzne inštitúcie.uviedla Lévyová. V niektorých prípadoch ide o konzultácie o právach pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo o možnostiach sociálnej pomoci.vysvetlila prezidentka AOPP.K často porušovaným patrí právo pacienta na zrozumiteľné poučenie o svojom zdravotnou stave, právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jeho zdravotný stav v dohodnutom alebo primeranom čase alebo aj právo na výber alebo zmenu poskytovateľa.priblížila Lévyová. Šéfka rezortu zdravotníctva AOPP prisľúbila, že pacienti budú aj naďalej aktívne prizývaní do pracovných skupín a k príprave zákonov.