Rezort zdravotníctva: Štát chce získať kontrolu nad Kúpeľmi Sliač

Sliačske kúpele, archívne foto. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Bratislava 14. júla (TASR) - Štát chce získať kontrolu nad Kúpeľmi Sliač. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje kúpiť všetky ich akcie. V súčasnosti 72,54 percenta vlastní spoločnosť MH Manažment, zvyšok patrí štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ako vyplýva z návrhu rezortu, stáť by to malo viac ako 5,9 milióna eur. Peniaze majú pochádzať zo štátnych finančných aktív.uvádza v materiáli ministerstvo.Prírodné liečebné kúpele v Sliači majú dlhú tradíciu, sú jediné na Slovensku, ktoré využívajú na liečbu prírodný a nie medicínsky žriedlový plyn. Aktuálna situácia v kúpeľoch podľa ministerstva nedovoľuje spoločnosti udržať svoju konkurencieschopnosť v kúpeľníctve na Slovensku. Vlani skončila v strate viac ako pol milióna eur a má tiež vysoký investičný dlh.píše sa v materiáli.Na ozdravenie spoločnosti sa má po kúpe akcií do pol roka pripraviť ozdravný plán vrátane koncepcie rozvoja, ktorý bude schvaľovať ministerstvo. Kapacita kúpeľov je využívaná v súčasnosti na 60 percent, preto podľa rezortu existuje potenciál na navýšenie počtu klientov, a to hlavne samoplatcov.