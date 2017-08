Rezort zdravotníctva: Systém obhliadania mŕtvych sa má zmeniť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 23. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť systém obhliadania mŕtvych. Má sa tak zabrániť situáciám, keď pozostalí čakajú na obhliadku zosnulého aj päť hodín, čo má byť neľudské, neetické a nemorálne. Služba sa má preto sprofesionalizovať, čo chce rezort dosiahnuť zmenou jej organizácie aj lepším ohodnotením obhliadajúcich lekárov.Kým doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) avizuje zmenu. Ministerstvo v novele zákona o zdravotnej starostlivosti navrhuje novú úlohu pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu po novom byť lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní.Organizátor bude musieť zabezpečiť lekárov aj nepretržitú dostupnosť obhliadok, vysvetlil Drucker. Ak sa ho nepodarí v tendri vybrať, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov. V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiadny lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Obhliadky zosnulých v nemocniciach majú organizovať nemocnice samy.Odmena za obhliadku sa má zvýšiť zo súčasných 25 na maximálne 40 eur.povedal Drucker. Očakáva od toho lepšiu dostupnosť služby, ale aj kvalitu výkazov o úmrtiach. Za porušenie povinností tiež pribudnú sankcie, pre obhliadajúcich lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do 1000 eur a pre organizátorov do 33.000 eur.Presné časové limity na obhliadnutie legislatívna zmena neprináša. Predstava ministerstva však je, že obhliadajúci lekár bude zabezpečený do dvoch hodín a následne do hodiny zosnulého obhliadne. Konkrétne podmienky má s organizátormi dohadovať ÚDZS.skonštatoval na margo ministerského zámeru Peter Kováč, súdny lekár, ktorý obhliadky aj vykonáva. Poukázal, že ak sa organizátor nezabezpečí, tak rovnako ako pri ambulantných pohotovostiach budú mať nakoniec lekári povinnosť obhliadky vykonávať, čím nemusia byť nadšení.V návrhu je podľa neho množstvo detailov, ktoré v praxi nemusia fungovať. Za príklad dáva povinnosť lekára odovzdať ÚDZS vyplnený list o prehliadke mŕtveho na ďalší deň po jej vykonaní. Považuje tiež za optimistické očakávať, že sa na obhliadky nebude čakať tak dlho ako v súčasnosti.poznamenal.Skeptický je aj v prípade očakávaní kvalitnejších prehliadok zosnulých.zhrnul.