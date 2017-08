Rezort zdravotníctva uvažuje o vekovom limite pre primárov

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 11. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uvažuje o zavedení vekového limitu pre primárov, prednostov a vrchné sestry v štátnych univerzitných nemocniciach. TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Rezort zámer zmeniť fungujúce procesy v nemociach priznáva, o konkrétnostiach nehovorí.Novinky by mala priniesť úprava zriaďovacích listín nemocníc. Uvažuje sa v nich o zavedení vekového limitu pre primárov, ktorí by po novom nemohli mať viac ako 65 rokov. Primári sú zodpovední za medicínsky chod oddelení. Rovnaký limit má byť aj pre vrchné sestry. V prípade prednostov, ktorí zodpovedajú za vzdelávanie budúcich lekárov a zdravotníkov, má byť veková hranica 70 rokov. V ministerskom návrhu sa podľa informácií TASR spomína aj to, že by sa prednostovia zodpovedali rade riaditeľov, teda vedeniu nemocnice. V súčasnosti je to univerzita.Prípadné zavedenie vekových limitov by sa napríklad v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, dotklo niektorých primárov a prednostov. Nespĺňali by ho primár Oddelenia Chirurgie ruky a Komplexu operačných sál v ružinovskej nemocnici Ladislav Košťál či prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a UNB v rovnakej nemocnici Ján Koller. Obidvaja sú vo svojich odboroch považovaní za špičkových odborníkov.Rezort pripravované zmeny v nemocniciach zatiaľ nekomentuje.povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.S akademickou obcou už ministerstvo o zámere komunikovalo.povedal pre TASR dekan LF UK v Bratislave, profesor Juraj Šteňo.