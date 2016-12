Rezort zdravotníctva: V ambulanciách často robia starí lekári

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Bratislava 28. decembra (TASR) – Slovenské zdravotníctvo zápasí s nedostatkom všeobecných lekárov a pediatrov. Viacerí už podľa ministerstva zdravotníctva nemajú ani optimálny vek. Ten sa v priemere zvyšuje. Vo veku nad 65 rokov pracuje na Slovensku viac ako 480 všeobecných lekárov pre dospelých a vyše 300 pediatrov, ukazujú štatistiky rezortu.Takýto problém potvrdil aj prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth. Alarmujúca situácia je podľa neho najmä v ambulantnom sektore. Starí lekári odchádzajú do dôchodku, ambulancie po nich mladí často nechcú prebrať. Pacientov si potom musí rozdeliťpovedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková. Nedostatok všeobecných lekárov je podľa nej aktuálnym problémom nielen slovenského zdravotníctva. Pri riešení tejto problematiky má pomôcť takzvaný Rezidentský program. Projekt rezortu má zvýšiť počet všeobecných lekárov na Slovensku a znížiť ich vekový priemer. Zapájajú sa doň študenti lekárskych fakúlt. Ministerstvo chce cez program dostať mladých do zdravotníckych zariadení v mieste ich bydliska, a teda napríklad aj na vidiek, kde nie je vysoký záujem o prácu v ambulancii.Rezidentský program je podľa Šótha rozbehnutý dobre.povedal prezident ASL. Ide však. Ambulantných lekárov treba motivovať aj finančne, poukazuje Šóth. Ambulantného lekára totiž podľa neho mnohí stále robia najmä zo zanietenia, v nemocnici si doktor dokáže zarobiť viac.Prvých absolventov bude mať Rezidentský program v roku 2017, a to konkrétne v odbore všeobecné lekárstvo. Celkovo je v projekte zaradených 272 rezidentov, z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu.