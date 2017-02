Rezort životného prostredia pripravuje novú envirostratégiu

Ministerstvo životného prostredia Foto: Teraz.TV Foto: Teraz.TV

Bratislava 13. februára (TASR) – Slovensko by po rokoch malo dostať novú Stratégiu environmentálnej politiky. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju plánuje na rokovanie vlády predložiť do decembra.povedal dnes štátny tajomník rezortu Norbert Kurilla. Do jej prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.Súčasná stratégia platí od roku 1993. Ako poukázal Kurilla, odvtedy sa udiali mnohé zmeny v legislatíve aj kvalite životného prostredia.vysvetlil. Dokument tak má reagovať aj na nové fenomény, ktorým Slovensko čelí, ako napríklad nedávna smogová situácia.Nová stratégia nemá byť podľa Kurilludokumentom, ale má priniesť zrozumiteľnú víziu, ktorá bude akceptovateľná pre odborníkov aj širokú verejnosť.vysvetlil. Stratégia nemá ovplyvňovať ekonomické a hospodárske ciele ostatných sektorov, ale navrhnúť, ako možno eliminovať ich negatívne vplyvy na životné prostredie.Prípravu a koordináciu prác bude mať na starosti Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR. Spolupracovať bude aj s rezortmi pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy a zdravotníctva.uviedol analytik IEP Pavol Široký. Podľa jeho slov môže verejnosť posielať pripomienky k stratégii do konca apríla. On-line formulár je zverejnený na stránke ministerstva.Konečná pracovná verzia novej stratégie by mala byť hotová koncom júna a následne prejde povinným procesom strategického environmentálneho posudzovania.avizoval Široký. Na vyhodnocovaní pripomienok verejnosti bude inštitút spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.